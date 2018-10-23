Dargeçit'te çatışma: 1'i ağır, 2 asker yaralı

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Dargeçit ilçesinde PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1\'i ağır, 2 asker yaralandı.

Mardin\'in Dargeçit ile Batman\'ın Gercüş ilçeleri arasında, 4 Ekim günü PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 8 askerin şehit olduğu bölgede devam eden operasyon kapsamında bugün bir grup terörist tespit edildi. Teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 asker yaralandı. Helikopterle bölgeden alınan yaralı askerlerden biri Mardin Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, durumu ağır olan diğer asker ise Diyarbakır\'a sevk edildi.

​Takviye güvenlik güçlerinin sevk edildiği bölgede, hava destekli operasyonların sürdüğü bildirildi.