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Dargeçit'te çatışma: 1'i ağır, 2 asker yaralı

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1'i ağır, 2 asker yaralandı

23 Ekim 2018 15:34

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Dargeçit ilçesinde PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1\'i ağır, 2 asker yaralandı.
Mardin\'in Dargeçit ile Batman\'ın Gercüş ilçeleri arasında, 4 Ekim günü PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 8 askerin şehit olduğu bölgede devam eden operasyon kapsamında bugün bir grup terörist tespit edildi. Teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 asker yaralandı. Helikopterle bölgeden alınan yaralı askerlerden biri Mardin Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, durumu ağır olan diğer asker ise Diyarbakır\'a sevk edildi. 
​Takviye güvenlik güçlerinin sevk edildiği bölgede, hava destekli operasyonların sürdüğü bildirildi.

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