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Darende'de minibüste yangın

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Darende ilçesinde, hareket halindeyken alev alan minibüs, yangında kullanılamaz hale geldi

30 Ekim 2018 23:00

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA\'nın Darende ilçesinde, hareket halindeyken alev alan minibüs, yangında kullanılamaz hale geldi.
Sivas\'ın Gürün ilçesinden, Malatya\'nın Darende ilçe merkezine doğru giden Mustafa Ballıkaya yönetimindeki 58 EC 746 plakalı minibüs, Gümüşlüdere mevkiinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Minibüsün kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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