Darende'de midibüs devrildi: 7 ölü, 15 yaralı (3) 

ÖLÜ SAYISI 7\'YE YÜKSELDİ

Malatya\'nın Darende ilçesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilen midibüste yaralanan ve acil serviste tedaviye alınan Sevim Topay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaşamını yitiren 7 kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından Şehir Mezarlığı\'ndaki morga konuldu. Yaşamını yitirenlerin cenazelerinin, Cuma namazının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı\'nda toprağa verileceği öğrenildi.