Darende'de midibüs devrildi: 7 ölü, 15 yaralı (1)

MALATYA\'nın Darende ilçesinde cenaze için kente gelenlerin içinde bulunduğu midibüs, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Darende- Malatya karayolunun Bağlarbaşı mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan cenaze için kente gelen kişilerin içinde bulunduğu 34 AFA 667 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. ​Kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Darende ve Malatya\'daki hastanelere kaldırıldı.

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DARENDE (Malatya), (DHA)-