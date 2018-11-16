Darende, beyaza büründü

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA) - MALATYA\'nın Darende ilçesi, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Darende ilçe merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Bazı bölgelere ulaşım, güçlükle sağlanırken, kar yağışı, çocukları sevindi. Darende Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kasım Gücük, sürücülerden olası kazalara karşı dikkatli olmalarını isteyerek, \"Karın etkili olduğu bölgemizde üzücü kazaların yaşanmaması için sürücülerin gereken önlemleri almaları gerekiyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalandık ama tedbir almak bizim elimizde\" dedi.



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