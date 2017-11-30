Darbe girişimi davasında 12 tahliye

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu\'nda yaşanan eylemlere ilişkin 239 sanığın yargılandığı davada, 12 tutuklu sanık tahliye edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, 72\'si tutuklu 239 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. Bugünkü celsede, 3 tutuksuz sanığın ifadesini alan mahkeme, ara kararı açıklamak üzere duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Serkan Gümüş, Çetin Kaya, Gökhan Orcan, Taner Soner, Sezgin Erdem, Suat Kurt, Gökhan Duran, İbrahim Süheyp Erdem, Aytekin Yıldızhan, Cüneyt Sevim, Cihan Yıldız ve Murat Yusuf Taze\'nin tahliyelerine karar verdi. Heyet, savunması alınan tüm tutuksuz sanıklar hakkındaki imza yükümlülüklerinin kaldırılmasına hükmederek, duruşmayı 1 Mart 2018\'e erteledi.



