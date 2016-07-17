Darbe Alman turisti yıldırmadı



Darbe teşebbüsünün tatil sırasında gafil avladığı Alman turistler tatillerini yarıda kesip ülkelerine dönmüyorlar. Thomas Cook ve TUI seyahat şirketleri tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin tatil bölgelerinin sakin olduğu ve çok az sayıda turistin tatili yarıda kesip Almanya'ya döndüğü belirtildi. Cumartesi günü Türkiye'ye yaptığı seferleri iptal eden Lufthansa pazar gününden itibaren tarifeli seferlerini yeniden başlattı.

Lufthansa Frankfurt'tan İstanbul ve Antalya'ya, Münih'ten de Ankara, İzmir ve Bodrum'a sefer yapıyor. Şirketin açıklamasında sadece bir İstanbul – Frankfurt ve bir de Münih – Ankara seferinin iptal edildiği duyuruldu. Lufthansa'ya bağlı Eurowings havayolu şirketi normal seferlerin aksamasız devam ettiğini bildirdi. 900'ün üzerindeki iç ve dış hatlar seferini iptal etmek zorunda kalan Türk Havayolları normal dış hatlar seferlerini cumartesi günü yeniden başlatmıştı.

Thomas Cook turizmcilik şirketinin sözcüsü darbe teşebbüsünün Ankara ve İstanbul üzerinde yoğunlaşması nedeniyle Antalya ve Bodrum gibi tatil merkezlerindeki turistlerin doğrudan etkilenmediğini ve turist kafilelerinin cumartesi ve pazar günleri Türkiye'ye hareket ettiğini söyledi.

Türk turizmciliği kan kaybediyor

Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Türkiye'de elan 200 bin Alman'ın tatil yaptığını açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye gidilmemesi uyarısında bulunmadı ve Ankara ile İstanbul'daki meydanlarda ve kalabalık yerlerde özellikle dikkatli olunmasını tavsiye etti.

Türkiye, son derece önemli olan yaz sezonunda turizmcilik holdingleri açısından büyük önem taşıyor. Alman Seyahat Şirketleri Birliği'nden yapılan açıklamaya göre terör saldırıları nedeniyle rezervasyonların yüzde 50 oranında gerilemiş olmasına rağmen Türkiye Almanların en çok tercih ettikleri ülkeler sıralamasındaki üçüncülüğünü kuruyor.

2015 yılında 5,6 milyon Alman turistin tatil yaptığı Türkiye'ye giden Almanların sayısı 2016 yılının ilk beş ayında yüzde 25 oranında geriledi. Haziran ayı sonlarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na yapılan terör saldırısı, turizm işletmelerinin fiyat indirimi ve son dakika rezervasyonlarıyla kaybı telafi etme umutlarının suya düşmesine yol açmıştı.