Danimarka'da kağıt para kullanımı sona eriyor

Kağıt paranın kullanımına son vermeye hazırlanan Danimarka'da restoran, mağaza ve benzin istasyonları nakit para kabul edemeyecek.

Kağıt ve metal paranın kullanımına son vermek için bir süredir çalışmalar yürüten Danimarka, yakın bir zamanda bu alanda bir ilke imza atabilir.

Önümüzdeki sene, mağaza, restoran ve benzin istasyonlarının nakit para kabul etmelerini yasaklayan yasayı yürürlüğe sokacak olan hükümet, ülkedeki ticaret ve alışverişi dijital ortama kaydırmaya çalışıyor.

Bu, her ne kadar başarılması güç bir plan olarak görülse de Danimarkalılar yeni döneme şimdiden ayak uydurmuşa benziyor.

Ülkede hizmet veren 'Danske Bank' isimli bankanın mobil ödeme uygulaması her üç kişiden birinde bulunuyor. Başka bir deyişle, her 3 Danimarkalıdan 1'i hali hazırda nakitsiz döneme hazır durumda. Bankanın 'MobilePay' isimli uygulaması Apple Pay ile benzer özelliklere sahip. MobilePay'i kullanan Danimarkalılar nakit veya kredi kartına ihtiyaç duymaksızın yaptıkları harcamaları akıllı telefonlarını cihazlara okutarak gerçekleştirebiliyor.