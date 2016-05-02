Danimarka sınır kontrollerini uzatıyor



Danimarka Uyum Bakanı Inger Stojberg başkent Kopenhag'daki açıklamasında, "Alışılmadık ölçüde yüksek olan sığınmacı ve göçmen sayısına karşı alınan tedbirin süresi 2 Haziran'a kadar uzatıldı" dedi. Danimarka'nın Almanya sınırında uyguladığı pasaport kontrolleri 4 Ocak'ta yürürlüğe girmiş ve o tarihten bu yana beş kez uzatılmıştı. Son olarak pasaport kontrollerinin 3 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklanmıştı.

Bakan Stojberg, kontrollerinin süresinin uzatılması kararını İsveç'in sığınmacılar için uygulamaya koyduğu seyahat kısıtlamalarını gerekçe gösterdi. Avrupa sınırlarında hâlâ önemli ölçüde göç baskısı olduğunu belirten Bakan, "Sınırlar kapandığında sığınmacılar ve göçmenler alternatif rotalar buluyor" dedi.

AB Komisyonu'ndan izin istediler

İsveç, ocak ayından bu yana Danimarka'dan tren, otobüs ve vapurla ülkeye giriş yapan yolculardan geçerli belgelerini yanında bulundurmalarını talep ediyor. Sığınmacıların en çok tercih ettiği ülkelerden biri olan İsveç'te geçen yıl 163 bin iltica başvurusu yapılmıştı. Danimarka'da ise 2015 yılında 21 bin iltica başvurusu yapıldı.

Hafta sonu yayınlanan haberlere göre, Danimarka ve İsveç, Almanya, Avusturya, Fransa ve Belçika'nın da desteğiyle AB Komisyonu'na bir mektup yazarak sınır kontrollerine devam edebilmeyi istedi. Komisyon'un söz konusu öneriyi çarşamba günü değerlendirmesi bekleniyor. AB Komisyonu, mart ayı başında aralık ayına kadar Schengen Bölgesi içinde yeniden sınır kontrolleri olmadan seyahat etmenin mümkün olacağını taahhüt etmişti.