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Spor

Danimarka - Avustralya: 1 - 1

SAMARA,(DHA) STAT: Samara Arena HAKEMLER: Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto Diaz DANİMARKA: Schmeichel -  Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen, Schöne, Delaney, Sisto, Eriksen, Poulsen (Dk

21 Haziran 2018 20:04

SAMARA,(DHA)

STAT: Samara Arena
HAKEMLER: Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto Diaz
DANİMARKA: Schmeichel -  Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen, Schöne, Delaney, Sisto, Eriksen, Poulsen (Dk. 59 Braithwaite), Jorgensen (Dk. 68 Arzani)  
AVUSTRALYA: Ryan - Risdon, Sainsbury, Milligan, Aziz Behich, Leckie, Mooy, Jedinak, Kruse (Dk. 68 Arzani), Rogic (Dk. 82 Irvine), Nabbout (Dk. 75 Juric)
GOLLER: Dk. 7 Eriksen (Danimarka) Dk. 36 Jedinak (P) (Avustralya)
SARI KARTLAR: Poulsen, Sisto (Danimarka) 

Dünya Kupası C Grubu karşılaşmasında Danimarka, Avustralya ile 1-1 berabere kaldı. Henüz 7\'nci dakikada Eriksen\'in golüyle Danimarka öne geçse de 36\'ncı dakikada penaltı atışını gole çeviren Jedinak, takımına eşitliği getirdi. Karşılaşmadan 1\'er puanla ayrılan Danimarka, 4 puan ile grupta lider oldu. Turnuvada ilk puanını alan Avustralya ise grupta 3\'üncü sırada yer alıyor.

7\'nci dakikada Jorgensen\'in pasında topla buluşan Eriksen, Danirmarka\'yı öne geçiren golü attı. 1-0
36\'ncı dakikada ceza sahası içinde yaşanan bir pozisonda Yussuf Poulsen\'in topa elle müdahale etmesi üzerine hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Jedinak, takımına eşitliği getirdi. 1-1
71\'inci dakikada topla buluşan Avustralyalı oyuncu Mooy\'un çektiği sert şutta top auta çıktı.
88\'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Arzani\'nin çektiği sert şutu kaleci Schmeichel kurtardı.
Karşılaşma 1-1\'lik beraberlikle sona erdi.

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