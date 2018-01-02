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Damdan düşünce ağır yaralandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde arkadaşları ile birlikte sohbet ettiği damdan düşen Kemal Özkaranfil (52) ağır yaralandı

02 Ocak 2018 10:41

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)- BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde arkadaşları ile birlikte sohbet ettiği damdan düşen Kemal Özkaranfil (52) ağır yaralandı. Sevk edilen sağlık ekipleri duran kalbini çalıştırdıkları Özkaranfil\'i hastaneye kaldırdı.
Olay, gece yarısı Orhangazi’ye bağlı Gölyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Gölyaka Muhtarlık binası yanında bulunan bir kulübenin damında arkadaşları ile sohbet eden Kemal Özkaranfil, dengesini ytirince yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, kalp mesajı yaparak Özkaranfil’i yaşama döndürdü. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kemal Özkaranfil, yapılan ilk müdaha ardından Bursa Muradiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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