Dalyan'daki yabancılar Noel'i kutladı

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde ve bölgede yaşayan yerleşik yabancılar, coşkulu bir Noel kutlaması yaptı.

Ortaca, Dalaman, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde yaşayan yabancılar, Noel\'i kutlamak için Ortaca\'ya bağlı Dalyan Mahallesi\'ndeki İztuzu Plajı\'nda buluştu. Kutlamalara bölgede yaşayan Hollandalı, İngiliz, Alman, Fransız, İsveçli, İspanyol, Rus, Beleruslu, Ukraynalı ve İsraillilerin yanı sıra yerli halk da ilgi gösterdi. Havanın 15 derece, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu Dalyan\'daki etkinlikte geleneği bozmayıp, denize girenler oldu. Bazıları denizde köpekleriyle uzun süre oynamanın keyfini çıkardı. Etkinlikte, bazıları da çıplak ayakla deniz kenarında yürümeyi tercih etti. Daha sonra katılımcılara sıcak şarap ikram edildi. Katılımcılar yerel sanatçıların gitar eşliğinde dinletisiyle etkinliğe renk katarken, bir ağızdan Noel şarkıları söylendi. Etkinliğe katılanlardan İngiliz Maria Jonker, 21 yıldır Dalyan\'da yaşadığını belirterek şöyle dedi:

\"Burada olmaktan çok mutluyum. Burada ilk kutlama yaptığımızda 3-5 kişiydik. Bu kutlamalarda Dalyan Belediyesi de katkıda bulunuyordu, sonradan Ortaca Belediyesi katkı sağlarken şimdi ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi katkı sağlıyor. Burada Müslüman, Hırıstiyan hep birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bu yıl, diğer yıllara oranla çok daha fazla bir katılım oldu. Burada sıcak bir ortam var. Dalyan\'da daha nice Noeller kutlamayı umuyorum. Tüm dünyaya yeni yılın barış ve huzur getirmesini diliyorum. Ayrıca herkesin yeni yılını kutluyorum.\"

Denize giren Sonja Grau Demirci ise, \"Hava çok güzel. Bu güzel günde denize girmeyi ihmal etmedik. Dostlarımızla denizin keyfini çıkardık. Deniz suyu çok güzel herkese tasfiye ederim. Burası cennetten bir köşe\" dedi.

Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Dernek Başkanı Sezgin Yiğit, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmadıklarını söyleyerek yabancı dostlar ile birlikte büyük bir coşku ile kutlama yaptıklarını dile getirdi. Yiğit, \"Bu tür etkinlikler insanların birbirleri ile kaynaşmasını sağlıyor. Daha önce küçük bir grup ile kutlanan Noel etkinliği bu yıl yüzlerce kişinin katılımı ile yapıldı. 2018 yılının dünyaya barış getirmesini temenni ediyorum\" diye konuştu.

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