Dallas'ta dört polis öldürüldü



Dallas Emniyet Müdürü David Brown, perşembeyi cumaya bağlayan gece düzenlenen gösteride, keskin nişancıların 11 polis memuruna ateş açtığını söyledi. Brown, polis memurlarından dördünün hayatını kaybettiğini, bazıları ağır olmak üzere yedi polis ile bir vatandaşın da yaralandığını bildirdi. Olay hakkında soruşturma başlatıldığını belirten yetkili, bir şüphelinin gözaltına alındığını, olaylarla bağlantılı bir kişinin ise polise teslim olduğunu ifade etti. ABD medyasında yer alan haberlere göre, polislere Belo Garden Park yakınlarında düzenlenen protesto gösterisi sırasında ateş açıldı. KTVT kanalına konuşan bir görgü tanığı, "Kurşunlar çatıdan geldi" dedi.

Louisiana'da 48 saat içinde iki Afro-Amerikalının, salı günü Alton Sterling, çarşamba günü de Philando Castile'in polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi protestoların fitilini yaktı. Castile'in öldürüldüğü anları kameraya çeken kız arkadaşının internette paylaştığı video, milyonlarca kez izlendi ve büyük tepki çekti. Dallas'ın yanı sıra New York, Chicago ve Washington dahil birçok eyalette polis şiddetini protesto etmek için gösteriler düzenlendi.

Obama'dan ırkçılık eleştirisi

ABD Başkanı Barack Obama da konuya dair Polonya'da düzenlenen NATO zirvesinde yaptığı açıklamada üzüntülerini dile getirmiş ve bunların münferit vakalar olmadığını söylemişti. Obama, Amerikalıların rahatsızlık hissetmek için bir nedeni olduğunu belirtmiş ve siyahi vatandaşların çoğunun beyazlardan farklı muamele gördüğü hissine sahip olduğunu ifade etmişti. Obama, polis teşkilatındaki reformların ise yavaş ilerlediği eleştirisinde bulunmuştu.