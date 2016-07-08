T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Dallas'ta dört polis öldürüldü

ABD'de Louisiana und Minnesota'da iki siyahın polis tarafından öldürülmesini protesto etmek için düzenlenen gösteride Dallas kentinde dört polis memuru öldürüldü.

08 Temmuz 2016 11:45


Dallas Emniyet Müdürü David Brown, perşembeyi cumaya bağlayan gece düzenlenen gösteride, keskin nişancıların 11 polis memuruna ateş açtığını söyledi. Brown, polis memurlarından dördünün hayatını kaybettiğini, bazıları ağır olmak üzere yedi polis ile bir vatandaşın da yaralandığını bildirdi. Olay hakkında soruşturma başlatıldığını belirten yetkili, bir şüphelinin gözaltına alındığını, olaylarla bağlantılı bir kişinin ise polise teslim olduğunu ifade etti. ABD medyasında yer alan haberlere göre, polislere Belo Garden Park yakınlarında düzenlenen protesto gösterisi sırasında ateş açıldı. KTVT kanalına konuşan bir görgü tanığı, "Kurşunlar çatıdan geldi" dedi.

Louisiana'da 48 saat içinde iki Afro-Amerikalının, salı günü Alton Sterling, çarşamba günü de Philando Castile'in polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi protestoların fitilini yaktı. Castile'in öldürüldüğü anları kameraya çeken kız arkadaşının internette paylaştığı video, milyonlarca kez izlendi ve büyük tepki çekti. Dallas'ın yanı sıra New York, Chicago ve Washington dahil birçok eyalette polis şiddetini protesto etmek için gösteriler düzenlendi.

Obama'dan ırkçılık eleştirisi

ABD Başkanı Barack Obama da konuya dair Polonya'da düzenlenen NATO zirvesinde yaptığı açıklamada üzüntülerini dile getirmiş ve bunların münferit vakalar olmadığını söylemişti. Obama, Amerikalıların rahatsızlık hissetmek için bir nedeni olduğunu belirtmiş ve siyahi vatandaşların çoğunun beyazlardan farklı muamele gördüğü hissine sahip olduğunu ifade etmişti. Obama, polis teşkilatındaki reformların ise yavaş ilerlediği eleştirisinde bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD LouisianaMinnesotaDallasEmniyet Müdürü David BrownBelo Garden ParkAfro-AmerikalınınAlton SterlingPhilando CastileNew York ChicagoWashingtonBaşkanı Barack ObamaPolonyaNATOAmerikalılarınDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24