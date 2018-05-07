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Dalış eğitiminde ölü kaplumbağa bulundu

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir dalış merkezinin dalış eğitmenleri ile dalgıçları, günlük rutin dalış eğitimlerinde ölü bir deniz kaplumbağasıyla karşılaştı

07 Mayıs 2018 21:06

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesindeki bir dalış merkezinin dalış eğitmenleri ile dalgıçları, günlük rutin dalış eğitimlerinde ölü bir deniz kaplumbağasıyla karşılaştı.
Kuşadası ilçesinde dalgıçlar, denizde ölü kaplumbağa buldu. Kadınlar Denizi Plajı\'nda dalış eğitimi için kıyıdan yaklaşık 100 metre uzaklaşan dalış eğitmeni Kubilay Akgür, dalgıçlar Mesut Sabahile ve İbrahim Kanbur, denizde bir kaplumbağa ile karşılaştı. Yaralı sanarak yanına yaklaştıkları caretta caretta cinsi iribaş deniz kaplumbağasının öldüğünü gören dalgıçlar, kaplumbağayı alarak kıyıya çıkardıktan sonra Eko- Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği\'ne (EKODOSD) haber verdi. Kaplumbağanın olduğu yere gelen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, önce kaplumbağanın ölçülerini aldı. Kaplumbağa üzerinde yapılan ilk incelemede ölüm nedeninin paragat iğnesi olduğunu tespit eden Sürücü, kaplumbağadan doku örneği aldıktan sonra kaplumbağanın kesin ölüm nedeni ve üzerinde araştırma yapılması için DEKAMER\'e (Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi) göndermek üzere teslim aldı. EKODOSD Başkanı Sürücü, \"Yetişkin bir iribaş deniz kaplumbağası. Paragat oltalarını yutmuş. Kaplumbağadan doku örneği alarak kıyılarımızdaki kaplumbağaların DNA araştırması yapan ADÜ Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Oğuz Türkozan\'a ileteceğiz. Hangi kıyılardan ülkemize geldikleri konusunda bir araştırma yapılıyor. Kaplumbağayı ise DEKAMER\'e göndereceğiz. Dalgıçlarımızın duyarlılığına teşekkür ederiz\" dedi.

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