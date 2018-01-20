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Dalgıç ölümden döndü

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Limanı'nda römorkörün altında temizlik yapan sanayi dalgıcı, limana giriş yapan başka bir römorkörün çalışma yaptığı tekneye çarpmasıyla ölümden döndü

20 Ocak 2018 19:56

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Limanı\'nda römorkörün altında temizlik yapan sanayi dalgıcı, limana giriş yapan başka bir römorkörün çalışma yaptığı tekneye çarpmasıyla ölümden döndü. Arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarılan dalgıç, hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Güllük Limanı\'nda meydana geldi. Sanayi dalgıcı 40 yaşındaki Güven Balkan, kuru yük gemilerinin yükleme yaptığı limandaki \'Mandalya\' adlı römorkörün altını temizlemek için tüplü dalış yaptı. Bu sırada limana giren \'Güllük\' adlı römorkör, \'Mandalya\'ya yandan çarptı. Yaralanan ve baygınlık geçiren dalgıç Balkan, karadaki liman işçilerinin denize atlamasıyla çıkarılıp, kurtarıldı. Ambulansla Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Balkan, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Belden aşağısının tutmadığını ve şu anda yürüyemediğini belirten Balkan, şöyle dedi:
\"Liman işletmesi ile yaptığımız sözleşme gereğince onların tarafından tüm tedbirlerin alınması gerekirdi. Benim temizlik yaptığım römorköre test sürüşü yapılan diğer römorkör çarptı. Ben arada kaldım, ölümden döndüm. Vücudumda yoğum biçimde ezikler var, bacaklarımın ne olacağını bilmiyorum ve belden aşağım şu anda tutmuyor. 20 yıldır sanayi dalgıçlığı yapıyorum. İlk kez böyle birşey başıma geliyor. Ölümden döndüm, ihmali olan hakkında suç duyurusunda bulundum.\"
Güllük Liman İşletmesi Güvenlik Uzmanı Burç Meşelik ise, \"Güven Balkan, işini bitirmeye yakın römorkörün arkasındaki merdiveni kullanacağı yerden çıkması gerekirken, kıyıdan çıkmaya çalıştı. O anda iskeleye yanaşmaya çalışan römorkörün dalgası ile dengesi bozuldu ve temizlik yaptığı römorköre çarptı. İki römorkorun arasında çok kısa bir süre sıkışma yaşadı. Merdiveni kullansaydı böyle bir kaza olmazdı. Bu konu ile ilgili biz de jandarmaya verdik. Tedavi için ne gerekiyorsa yapıyoruz\" dedi.

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