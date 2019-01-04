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Dalgalar arasında lodos hatırası

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da etkili olan lodosun ardından kent sakinleri, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilini döven dalgalar arasında fotoğraf çektirdi

04 Ocak 2019 15:16

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da etkili olan lodosun ardından kent sakinleri, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilini döven dalgalar arasında fotoğraf çektirdi.
Antalya\'da dün gece başlayan lodos, bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Lodosun etkisiyle denizde dev dalgalar oluştu. Konyaaltı sahilini gün boyu döven dalgaları görenler, fotoğraf çektirmek istedi. Bazı kişiler, cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirirken, sahildekiler de onları izledi. Lodos nedeniyle deniz trafiğinde de aksama oldu. Günübirlik turistik tur teknelerindekiler, dalgalı deniz nedeniyle rutin falez ve düden turlarına çıkamadı.

FOTOĞRAFLI

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