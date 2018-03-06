Dalaman'a şehit ateşi düştü (2)

MÜZİK DİNLEDİĞİ GÖRÜNTÜLER

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'nda çıkan çatışmada yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Fuat Demir\'in, müzik dinlerken kendi çektiği görüntüleri ortaya çıktı. Demir\'in, \'Seni Ben Unutmak İstemedim ki\', \'Gel Gel\', \'Sınırımız Gökyüzü\', ve \'Aşkın Mevsimi Olmaz ki\' şarkılarını cep telefonundan dinleyerek, ritim tutup, eşlik ettiği görüldü.

Şehidin, Muğla\'nın Dalaman ilçesindeki tek katlı baba evine Türk bayrağı asıldı.



Cavit AKGÜN/DALAMAN (Muğla), (DHA)



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