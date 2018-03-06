T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dalaman'a şehit ateşi düştü (2)

MÜZİK DİNLEDİĞİ GÖRÜNTÜLER Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda çıkan çatışmada yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Fuat Demir'in, müzik dinlerken kendi çektiği görüntüleri ortaya çıktı

06 Mart 2018 20:07

MÜZİK DİNLEDİĞİ GÖRÜNTÜLER
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'nda çıkan çatışmada yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Fuat Demir\'in, müzik dinlerken kendi çektiği görüntüleri ortaya çıktı. Demir\'in, \'Seni Ben Unutmak İstemedim ki\', \'Gel Gel\', \'Sınırımız Gökyüzü\', ve \'Aşkın Mevsimi Olmaz ki\' şarkılarını cep telefonundan dinleyerek, ritim tutup, eşlik ettiği görüldü.
Şehidin, Muğla\'nın Dalaman ilçesindeki tek katlı baba evine Türk bayrağı asıldı.

Cavit AKGÜN/DALAMAN (Muğla), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MÜZİK DİNLEDİĞİ GÖRÜNTÜLER Türk Silahlı Kuvvetleri AfrinZeytin Dalı HarekâtıUzman Onbaşı Fuat DemirDemirBen UnutmakGelGökyüzüMevsimi OlmazMuğla DalamanTürkCavit AKGÜNDALAMAN Muğla DHA FOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24