T24 LogoT24 Logo
Spor

Dakar Rallisi'nde lider Peterhansel

Dakar Rallisi'nde ilk hafta geçilen beş etap sonunda geride kaldı.

09 Ocak 2017 18:00

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi'nde ilk hafta geçilen 5 etap geride kaldı. 6. etabın hava koşulları nedeniyle iptal edilmesinin ardından Dakar Rallisi 7. Etap ile kaldığı yerden devam ediyor.

İlk 5 etabın sonunda otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel, Sebastian Loeb'ün 1 dakika 9 saniye ile 1. sırada yer aldı.

Red Bull KTM Factory Team sporcusu Sam Sunderland motosiklet kategorisini en önde götürürken, Red Bull sporcusu Gerard de Rooy ise kamyon kategorisinde rakiplerine şans tanımadı.

Quad kategorisinde ise Fransız Simon Vitse ilk sırada bulunuyor. Zorlu etaplara sahne olan Dakar Rallisi heyecanı 14 Ocak tarihine kadar devam edecek.

ETİKETLER

Dakar RallisiStephane PeterhanselSebastian LoebSam Sunderland

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24