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Yaşam

Daha ucuz iPhone geliyor

Apple'ın Eylül'de iki yeni model çıkaracağı söylentileri oldukça yayılmış durumda.

28 Haziran 2011 03:00

T24 - Apple'ın Eylül'de iki yeni model çıkaracağı söylentileri oldukça yayılmış durumda.

Apple iPhone akıllı telefonunun yeni modeline ilişkin söylentiler ‘somut’ bilgilere dönüşmeye başladı. Son olarak Fortune dergisinin Deutsche Bank’ta şirket içi yayımlanan bir belgeye dayanarak verdiği habere göre Apple bu yılın üçüncü çeyreğinde iki yeni iPhone modeli çıkaracak.

Halen piyasadaki iPhone 4 modelinin devamı olarak anılan iPhone 5, neredeyse kesinleşen söylentilere göre, hız (işlemci) ve ekran kalitesi açısından daha gelişmiş olacak. Tasarımının önceki modelden çok farklı olmaması beklenen iPhone 5, Eylül'de ABD ve Avrupa'da raflarda olacak.

Ancak Deutsche Bank analisti Chris Whitmore’un şirket için memosuna göre asıl ilginç haber, Apple’ın daha düşük fiyat segmentinde bir iPhone modelini daha piyasaya süreceği yönünde. Habere göre iPhone 4S olarak adlandırılacak yeni model, yüksek fiyatı nedeniyle çok satış yapılamayan Afrika, Güney Amerika ve Asya gibi pazarları hedefleyecek.

Fortune dergisi, 300-500 dolar aralığında fiyatlandırılacağını iddia ettiği modelin, Nokia ve Samsung’un hakim olduğu orta fiyatlı akıllı telefon segmentinde ciddi bir rakip olacağı ve rakiplerinden pay kapabileceği kanısında.



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