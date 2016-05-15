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Dağlıca'da bir asker daha şehit oldu

PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 asker de yaralandı

15 Mayıs 2016 18:40

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde PKK’lılarla çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 6 asker de yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

“15 Mayıs 2016 Pazar günü saat 12.20 sularında, Hakkari Yüksekova Dağlıca bölgesinde teröristlerle çıkan silahlı çatışma esnasında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, altı kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Çıkan çatışmada altı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Dağlıca ve bölgedeki diğer kırsal alanlarda bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.”

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