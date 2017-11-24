DAF GLOKAL’den araç teslim töreni  

İSTANBUL, (DHA) - SUZUKİ ve Piaggio Vespa ile otomotiv, motosiklet ve deniz motorları sektörüne hızlı bir giriş yapan Doğan Holding, ağır vasıta pazarında da Glokal ile büyümesine hızla devam ediyor.

Glokal Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Aza ve Genel Müdürü Ümit Karaarslan, son iki yıldır özellikle lojistik sektöründe yaşanmakta olan daralmaya rağmen 2018’de projelerin artmasıyla beraber Türkiye’de ağır ticari araç pazarının da gelişmesine paralel olarak Glokal A.Ş.’nin de büyümesini arttıracağını söyledi.

\"PAZAR PAYIMIZI 2019\'DA, YÜZDE 10\'A ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ\"

Karaarslan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ekim 2016’da resmi olarak faaliyete geçtik. Biz ilk önce Anadolu yakasında Orhanlı-Tuzla mevkiinde yaklaşık bin 800 m2 alanda satış ve servis hizmetine başladık. Ayrıca Glokal A.Ş. olarak Koşuyolu’nda bulunan merkezimizde de satış hizmeti vermeye devam ediyoruz. Avrupa yakasında İkitelli lokasyonunda DAF marka çekici ve kamyon modelleri için üç bin 300 m2 alanda hizmete başladık. Diğer illerde de, başta Güney Anadolu olmak üzere gelişimimizi sürdürmeyi planlıyoruz. 2018’e kadar yüzde 6 olmasını hedeflediğimiz Pazar payımızı, 2019 yılında yüzde 10 seviyelerine çıkartmayı hedefliyoruz. İyi eğitimli personel ve kaliteli çözümler kadar iyi, güçlü ve kaliteli bir ürün de mutlak başarı için şart.”

Karaarslan “DAF ailesinin yeni üyeleri CF ve XF bünyesinde barındırdığı teknoloji ve inovasyonlarla daha fazla verimlilik ve daha fazla sürüş konforu sunuyor\" diyerek şöyle konuştu:

\"Yüzde 7’ye varan yakıt ekonomisi küçümsenemeyecek kadar önemli bir değer Sadece sunmuş olduğu yakıt ekonomisiyle araç sahibinin yüzünü güldürmekle kalmayan yeni CF ve XF aynı zamanda sunmuş olduğu konfor seviyesiyle şoförün de yüzünü güldürüyor. Bulung Lojistik ve Koçaslan Taşımacılık gibi sektörün en önemli isimlerinin markamızı tercih etmelerinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Müşteri memnuniyetimizin sürekliliğini sağlamak için özellikle satış sonrası hizmetlere ayrı bir önem veriyoruz\"

ARAÇLARIN TESLİMATI YAPILDI

\"Sektörün hızla büyüyen firmalarından Bulung Lojistik firmasına Glokal Orhanlı tesisinden 15 adet DAF XF LD 480 4x2 çekici teslimatı yapıldı\" diyen Karaarslan \"Aynı gün Glokal’in İkitelli’de bulunan tesisinden de gene sektörün öncü firmalarından ve filosunda bulunan 32 adet aracın tamamı DAF marka olan Koçaslan Taşımacılık firmasına 6 adet XF LD 460 4x2 çekici teslimatı yapıldı\" dedi.

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