Dadaab mülteci kampı kapanmayacak

Kenya Yüksek Mahkemesi ülkenin kuzeyinde yer alan ve dünyanın en büyük mülteci kampı olan Dadaab'ın kapatılmasını engelledi.

Kenya hükümeti, Eş-Şebab örgütünün saldırılarının burada planlandığını, kampın Somalili teröristlere bir yuva sağladığını belirtmiş, şu an yaklaşık 275 bin Somalili mültecinin barındığı kampın kapatılmasına karar vermişti.

Yargıç John Mativo Yüksek Mahkeme'nin kararını açıklarken, "Bu 'ölçüsüz' kararın anayasaya ile bağdaşmadığını ve bunun tüm Somalilileri toplu halde cezalandırmak anlamına geleceğini' söyledi.

Kenya hükümeti kampta yaşayan mültecileri önümüzdeki aylarda Somali'ye geri göndermeyi ve başka kamplara dağıtmayı planlıyordu.

Ancak Somali'de hâlihazırda şiddet, kuraklık ve açlık had safhada.

El-Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütü yıllardır Afrika boynuzunda yer alan Somali'de hakimiyet kurmak için terör saldırıları düzenliyor. Sünni İslamcı Örgüt ülkede bir İslam devleti kurmayı hedefliyor. Eş-Şebab Somali'deki saldırıların yanı sıra komşu Kenya'da da şimdiye kadar pek çok saldırı düzenledi.

Uluslararası Af Örgütü mahkemenin kararını sevinçle karşıladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü de mahkemenin kararını "olumlu bir adım olarak" değerlendirdi.

Dadaab köyünde yaklaşık 25 yıl önce BM tarafından kurulan kamp iç savaştan kaçan binlerce Somalili için kurtuluş olmuştu. Çoğu sığınmacı 20 yılı aşkın bir süredir bu kampta yaşıyor.

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dpa / MK,GA