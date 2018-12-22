Daçka son saniyede yıkıldı

THY Euroleague'in 14. haftasında Darüşşafaka Tekfen deplasmanda Khimki Moskova'ya 85-84 mağlup oldu.

Karşılaşmanın iyi başlayamayan Darüşşafaka Tekfen, ilk çeyreği 30-18 geride kapattı. İkinci çeyrekte farkı eriterek öne de geçmeyi başaran Darüşşafaka Tekfen, çeyreğin sonunda üstünlüğünü koruyamadı ve devreye 45-43'lük Khimki üstünlüğüyle girildi.

Karşılaşmanın 3. çeyreğinde ev sahibi Khimki Moskova oyun üstünlüğünü eline aldı ve son çeyreğe 69-57 önde girdi. Son çeyrekte farkı azaltan Darüşşafaka Tekfen, son 16 saniyeye 1 sayı geride girdi öne de geçti ancak son 1 saniye kala faul kazanan Khimki Moskova, serbest atışta hata yapmadı ve 85-84'le parkeden galip ayrıldı.

Bu sonuçla Khimki Moskova 5. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka Tekfen 13. mağlubiyetini aldı.