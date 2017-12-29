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D-100'de tehlikeli yolculuk

  Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) D-100 Karayolu'nda ilerleyen hurda kağıt yüklü kamyonetin üzerinde 5 kişinin tehlikeli bir şekilde yolculuk yapması kameraya yansıdı

29 Aralık 2017 13:53

 

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) D-100 Karayolu\'nda ilerleyen hurda kağıt yüklü kamyonetin üzerinde 5 kişinin tehlikeli bir şekilde yolculuk yapması kameraya yansıdı.
D-100 Karayolu Ankara istikameti Acıbadem Mevkii\'nde dün saat 16.00 sıralarında seyir halinde olan hurda kağıt yüklü kamyonetin üzerinde tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan 5 kişi, görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeye aldırmadan yapılan yolculuk DHA kamerasınca görüntülendi. Yoğun trafikte o halde seyreden kamyonet, daha sonra gözden kayboldu.
 
(FOTOĞRAF)

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