D-100'de tehlikeli yolculuk

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) D-100 Karayolu\'nda ilerleyen hurda kağıt yüklü kamyonetin üzerinde 5 kişinin tehlikeli bir şekilde yolculuk yapması kameraya yansıdı.

D-100 Karayolu Ankara istikameti Acıbadem Mevkii\'nde dün saat 16.00 sıralarında seyir halinde olan hurda kağıt yüklü kamyonetin üzerinde tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan 5 kişi, görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeye aldırmadan yapılan yolculuk DHA kamerasınca görüntülendi. Yoğun trafikte o halde seyreden kamyonet, daha sonra gözden kayboldu.



(FOTOĞRAF)