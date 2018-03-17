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D-100'de araç yangını

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, (DHA)- D-100'de ilerleyen otomobilin motor kısmı alev aldı

17 Mart 2018 00:21

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, (DHA)- D-100\'de ilerleyen otomobilin motor kısmı alev aldı. Sürücü alevlerden kendini dışarı atarak kurtardı. 
D-100 Karayolu Ankara istikameti Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı önünde, saat 20.30 sıralarında, bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, aracı durdurup kendini dışarı attı. Aracın motor kısmı kısa sürede alev topuna döndü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili söndürdü. Yangın nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı. 

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