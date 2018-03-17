D-100'DE ARAÇ YANGINI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA
D-100 Karayolu Ankara istikameti Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı önünde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, aracı durdurup kendini dışarı attı. Araç kısa sürede alev topuna döndü. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracı kısa söndürdü. Araç yangını nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı.
Görüntü Dökümü:
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-Yanan araç
-İtfaiyenin söndürme çalışması
-Alevlerin söndürülmesi
-Genel ve detaylar
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