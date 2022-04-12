Cyle Larin, İtalya yolcusu

Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Kanadalı yıldız Cyle Larin'in İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Fiorentina ile anlaştığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın 1 milyon 750 bin Euro'dan önerdiği 3 yıllık sözleşmeyi geri çeviren deneyimli oyuncu, Kanada ile Dünya Kupası'na gitmeye hazırlanıyor. Floransa ekibi de Katar yolculuğu öncesinde Larin'e imza attırmak istiyor.

Larin'in menajeri daha önceki görüşmelerde Beşiktaş'tan 2 milyon 250 bin Euro talep etmişti. Siyah beyazlı yönetim ise 1 milyon 700 bin Euro verebileceğini açıklamıştı. Gerek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) limitleri gerekse takım bütçesini 25 milyon Euro'ya çekme mecburiyeti nedeniyle Beşiktaş yönetimi kadroda tutacağı oyunculara yüksek maaş ödemek istemiyor.

Beşiktaş'a transfer olduğu ilk iki sezonda beklentilerin çok altında kalan Cyle Larin, Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'e kiralık olarak gönderildi. Belçika'da çıktığı toplam 33 karşılaşmada 9 gol, 11 asist ile takımına destek veren Larin bir sonraki sezon Beşiktaş'a geri döndü.

Beşiktaş, 2020/2021 sezonunu Galatasaray 'ın hemen önünde averaj farkıyla şampiyon olarak tamamlarken, şampiyonluğun mimarlarından birisi de Larin'di. Kanadalı futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 45 karşılaşmada 23 gol 6 asist yaparken takımının gol yükünü çeken isim oldu.

Bu sezon siyah-beyazlı takımla 33 maça çıkan ve Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 600 bin Euro kazanan 26 yaşındaki oyuncu 7 gol ve 1 asist kaydetti.