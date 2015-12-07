Cygnus kargo gemisi yola çıktı



Özel kargo gemisi Cygnus (Kuğu), ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Atlas 5 tipi bir taşıyıcı roketle fırlatıldı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nden (NASA) verilen bilgiye göre, şiddetli yağış ve rüzgâr nedeniyle fırlatılması 3 kez ertelenen insansız araç Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 3 ton ağırlığında ikmal ve bilimsel deney malzemesi taşıyor.

NASA, uzay mekiği programını sonlandırmasının ardından, Uluslararası Uzay İstasyonu'na düzenlenecek seferleri iki özel şirkete devretmişti. Cygnus gemisi Orbital Sciences şirketi tarafından işletiliyor.

2014'teki kazada parçalanmıştı

Cygnus aracının fırlatıldığı Antares taşıyıcı roketinin 2014 yılında fırlatıldıktan kısa süre sonra infilak etmesinden bu yana bir Cygnus aracı yola çıkmamıştı. Nedeni henüz belirlenemeyen olayda ölen ve yaralanan olmamış, 200 milyon dolar civarında maddi hasar meydana gelmişti. 2014 yılında parçalanan araç, şirketin uzaya yolladığı 4'üncü gemiydi. Orbital Sciences şirketine ISS'e yapılacak toplam 8 ikmal misyonu için 1,9 milyar dolar ödeniyor.

NASA'nın ISS'e yapılacak ticari ikmal seferleri için anlaşma imzaladığı diğer şirket ise SpaceX. ISS'e Dragon (Ejderha) kapsülleriyle yapılacak toplam 12 kargo seferi için SpaceX'e 1,6 milyar ödenecek.

ISS: 400 kilometre yükseklikteki istasyon

Yeryüzünden 400 kilometre kadar yükseklikte seyreden ISS'te halen ABD'li astronot Scott Kelly, Kjell Lindgren ile Rus kozmonatlar Oleg Kononenko, Mihail Kornienko ve Japon astronot Kimiya Yui görev yapıyor.

Kononenko, Lindgren ve Kimiya Yui'den oluşan ekip, temmuz ayında ISS'e ulaşmıştı. Ekibin istasyonda toplam 163 gün kalması öngörülüyor.