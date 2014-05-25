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Dünya
Deutsche Welle

Cuntaya karşı protesto

Tayland'da yasaklanmasına karşın, askerî darbeyi protesto etmek için binin üzerinde kişi sokaklara döküldü.

25 Mayıs 2014 20:11


Bangkok'ta pazar günü sokaklara dökülen göstericiler, üzerilerinde "Cunta dışarı" ve "Darbeyi sonlandırın" yazılı pankartlarla, cumartesi günü senatonun da feshedilmesinin ardından, askeri darbeyi protesto etti.

Bangkok'un alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu bir semtinde ise askerlerin daha küçük çaptaki bir protesto gösterisini dağıttığı ve ufak çaplı gerginliklerin meydana geldiği belirtiliyor. AFP haber ajansı muhabiri en az iki göstericinin askerler tarafından gözaltına alındığını bildirdi. Ordu sözcüsü Winthai Suvaree, pazar sabah vatandaşlara ülkede demokrasinin "alışıldığı" şekilde işlemediğini söyleyerek, protesto gösterilerinden vazgeçmeleri çağrısı yapmıştı.

Tayland'da ordu cumartesi günü senatoyu feshetti. Açıklama, televizyondan yapılarak, parlamentonun tüm yetkilerinin orduya geçtiği bildirildi. Haberde, ordunun darbe yapacağını Kral Bhumibol'a da bir mektupla ilettiği ifade edildi. Kralın henüz askerî darbeye ilişkin açıklama yapmadığına yer veriliyor.

Görevden alınan Başbakan Yingluck Şinavatra ve daha birçok siyasetçi ise hâlâ tutuklu bulunuyor. Şinavatra ve siyasetçiler, cuma günü askerî mahkemeye çıkarılmıştı. Alman haber ajansı dpa, cunta çevrelerine dayandırdığı ve resmî olmayan açıklamaya göre Şinavatra'nın yakın zamanda serbest bırakılacağına yer verdi. Şinavatra'nın Bangkok'ta bir kışlada tutulduğu tahmin ediliyor.

Aylardır siyasi çatışmalara sahne olan Tayland'da geçen salı günü sıkıyönetim ilan edilmişti ve perşembe günü de ordu yönetimi ele almıştı. Anayasa askıya alınırken, Genelkurmay Başkanı Prayut Chan-o-Cha da kendisini başbakan ilan etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TaylandWinthai SuvareeKral BhumibolBaşbakan YingluckBangkokGenelkurmay Başkanı Prayut Chan-o-ChaWelle Türkçe DW/DPA/AF GA/

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