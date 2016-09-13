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Dünya
Deutsche Welle

Cunha milletvekilliğinden de oldu

Brezilya eski devlet başkanı Dilma Rousseff’in görevden alınmasıyla sonuçlanan sürecin mimarlarından muhafazakâr milletvekili Eduardo Cunha yolsuzluk nedeniyle görevinden azledildi.

13 Eylül 2016 14:36


Brezilya parlamentosunun alt kanadı, yaptığı oylamada büyük çoğunlukla Cunha'nın milletvekilliği görevinden azledilmesini kabul etti. 450 milletvekili Cunha'nın parlamentodan atılması yönünde oy verirken sadece 10 siyasetçi eski Temsilciler Meclisi Başkanı'nın görevinde kalması yönünde oy kullandı.

Temmuz ayında parlamento başkanlığı görevinden çekilen Cunha hakkında rüşvet suçlaması bulunuyor. Brezilya petrol şirketi Petrobras ile ilişkili yolsuzluklara karışan çok sayıda siyasetçi arasında Eduardo Cunha'nın da adı geçmişti.

Sağ liberal Brezilya Demokratik Hareket Partili siyasetçinin rüşvet paralarına İsviçre'deki gizli banka hesaplarına aktardığı ileri sürülüyor. Parlamentoda yapılan oturumda hakkındaki suçlamaları reddeden Cunha "Yalan söylemedim. Ortada bir hesap yok. Deliller nerede?" diye konuştu.

Brezilya Senatosu Ağustos ayı sonunda eski devlet başkanı Rousseff'in görevden azlini onaylamıştı. Eduardo Cunha, sol eğilimli devlet başkanını koltuğundan eden sürece ivme kazandıran aktörler arasında sayılıyor. Dilma Rousseff'in bütçe rakamlarıyla oynadığı ileri sürülmüştü. İddiaları yalanlayan Rousseff kendisine muhafazakârlar tarafından "darbe" yapıldığını söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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