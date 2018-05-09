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Spor

Cüneyt Biçer'den Altay'a dava

İZMİR, (DHA) TFF 2

09 Mayıs 2018 17:17

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig\'de şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig\'e yükselen Altay\'da bu sezon ilk 15 haftada görev alan teknik direktör Cüneyt Biçer\'in siyah-beyazlı kulübe 173 bin TL\'lik alacak davası açtığı açıklandı.
Geçen sezon İzmir ekibini 3. Lig\'de Play-Off şampiyonu yapan, bu sezon ise 15. haftadaki Hacettepespor deplasmanı sonrası görevine son verilen teknik patron Cüneyt Biçer\'in sözleşmesinde Altay\'ın tek taraflı fesih hakkı bulunduğu, buna rağmen genç teknik adamın Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu\'na da başvurduğu belirtildi. 
Cüneyt Biçer, Altay\'a açtığı davayla kulüpten ayrıldığı 7 Aralık 2017\'den itibaren garanti ücretleri adına Aralık 2017 için 23 bin, Ocak-Mayıs dönemi içinse 150 bin TL olmak üzere toplam 173 bin TL alacağının yasal faiziyle verilmesini talep etti. Kulüpten yapılan açıklamada Cüneyt Biçer\'le karşılıklı mutabakat sağlanarak ayrılık kararının alındığı, Biçer\'in sözleşmesinde kulüp lehine tek taraflı fesih maddesinin yer aldığı iddia edildi. Açıklamada, teknik adamın sadece aralık ayı maaş alacağının olduğu, bu ödemenin en kısa sürede yapılacağının iletilerek yolların ayrıldığı ifade edildi.

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