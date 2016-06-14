Cumhurbaşkanı Gauck'la iftar



İftar yemeğinin düzenlendiği Berlin'in Moabit semti, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue Şatosu'na yaklaşık 2 km. uzaklıkta. Pazartesi akşamı semt, alışılmadık görüntülere sahne oldu. Cumhurbaşkanı Gauck'u iftara davet eden Moabit semtinin Müslüman sakinleri sokağa uzunlamasına yerleştirilen masalarda iftar sofrasını kurdular. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı iftar sofrasında, şeftali, muz, kuru hurmanın olduğu tabaklar ve su şişeleri yer aldı.

Almanya'da son yıllarda sık sık Müslümanların ve Müslüman olmayanların bir araya geldiği kamuya açık iftarlar düzenleniyor. Örneğin Moabit'te camilerin ve kiliselerin yanı sıra komşu dernekler de bu iftarlara davet ediliyor. Cumhurbaşkanı Gauck da iftar davetine büyük bir keyifle icabet ettiğini belirterek, "Bugün Cumhurbaşkanı olarak burada bulunmuyorum, sizin bir komşunuz olarak buradayım" dedi.

"Radikal İslam korkusu Müslüman korkusuna dönüştü"

Cumhurbaşkanı, toplumsal kutuplaşmaya istinaden bugün Müslümanlar ile Müslüman olmayanların bir araya gelmesinin her zamankinden daha önemli olduğunu ifade etti. Gauck, "Bir araya gelmeyi teşvik etmek, karşılıklı olarak güvensizliğin arttığı bir dönemde çok daha önemli" dedi. Radikal İslamcı örgütlerin Ortadoğu ve Afrika'daki katliamlarına, Avrupa başkentlerindeki terör saldırılarına dikkat çeken Gauck, bu saldırıların insanların çoğunu gündelik tehdidi kanıksar duruma getirdiğini belirtti. Gauck, "Bazı kişilerde ise radikal İslamcı terörden duyulan korku, Müslümanlardan duyulan korkuya dönüştü" şeklinde konuştu.

Teröristlerin işini zorlaştırmak

Gauck, öte yandan çok sayıda Müslümanın da Batı toplumlarının eşitlikçi yapısına kuşkuyla yaklaştığını ifade ederek, "Çünkü kendilerini ayrımcılığa uğramış ve genel zan altında bırakılmış hissediyorlar" dedi. Bu gelişmeye seyirci kalınmaması gerektiğini ifade eden Gauck, kuşku ve mesafenin aşılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanının bu sözleri iftara katılanlardan da alkış aldı.

Müslümanlar arasında da Kuran'ın köktendinci yorumlarının yerini dinlerarası anlayış ve diyaloğa bırakması gerektiği yönünde sesler duyduğunu ifade eden Gauck, bunun diğer dinlerin mensupları açısından önemli bir mesaj olduğunu kaydetti.

Moabit semti imamı Abdullah Hacir de benzer açıklamalar yaptı. Moabit semti sakinlerinin, birlikte yaşanılan bu semti kalkındırmak ve "toplumu terör, teröristler, öfke ve şiddetten korumak için" sorumluluk taşıdığını ifade eden İmam, tüm önyargılara karşın cami derneklerinin bu noktada önemli bir rol üstlendiğini belirtti. "Hak ve yükümlülüklerimizler kendimizi sosyal aktörler olarak görüyoruz" diyen İmam Abdullah Hacir, "Bir camide sadece ibadet edilmez, cami toplumsal yaşamın merkezidir" dedi. İmam, buna saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Saatler 21.30’u gösterdiğinde iftar zamanı da gelmişti. Güneşin batmasıyla birlikte hep birlikte hurma ve sularla oruç açıldı; bu esnada iki küçük kızın Cumhurbaşkanı Gauck ile 'selfie' çektirmek için Gauck'un yanına koşması da gözlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Gauck, birlikte yapılan iftarın sembolik bir gücü olduğunu belirterek, "Komşuluk ilişkileri çerçevesinde bu türden bir merak, empati ve karşılıklı güven geliştirmek bütün ülke için dilediğimiz bir şey. Farklı insanların barışçıl şekilde bir arada yaşamasını arzuluyoruz" dedi.