Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da

Ali Kan / Bakü (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu\'nun teşkilinin ve Bakü\'nün kurtuluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek törenlere katılmak üzere özel uçak TC-CAN ile Azerbaycan\'nin başkenti Bakü\'ye gitti.

Erdoğan\'ı Haydar Alivev Havalimanı\'nda, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Azerbaycan\'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Türkiye\'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı. Havalimanındaki karşılama\'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na beraberindeki heyetle hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev tarafından Gençlik Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.

Azerbaycan - Türkiye marşlarının okunmasının ardından resmi tören sona erdi. Törenin ardından, Aliyev-Erdoğan basına kapalı iki görüşme gerçekleştirdi.

Görütü dökümü:

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan\'ın Gençlik Sarayı\'na varışı

Resmi karşılama töreninden görüntüler