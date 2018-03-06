T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çukur'un oyuncusu hayatını kaybetti

Oyuncu Kandemir, birçok dizide rol almıştı

06 Mart 2018 17:05

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan oyuncu Harun Kandemir (35), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

'Kurtlar Vadisi', 'Filinta', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve son olarak 'Çukur' dizisinde rol alan oyuncu Kandemir, dün akşam saatlerinde, Çerkezköy'deki evinde aniden yere yığıldı. Ailesinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Kandemir'in geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Kandemir ailesi, oğullarının ölümüyle büyük üzüntü yaşadı.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan Kandemir'in cenazesi, daha sonra otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Harun Kandemir, bugün Çerkezköy Osmanlı Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından ilçede toprağa verilecek.

 

ETİKETLER

çukurdizioyuncuHarun Kandemirçerkezköy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24