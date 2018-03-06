Çukur'un oyuncusu hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan oyuncu Harun Kandemir (35), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

'Kurtlar Vadisi', 'Filinta', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve son olarak 'Çukur' dizisinde rol alan oyuncu Kandemir, dün akşam saatlerinde, Çerkezköy'deki evinde aniden yere yığıldı. Ailesinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Kandemir'in geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Kandemir ailesi, oğullarının ölümüyle büyük üzüntü yaşadı.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan Kandemir'in cenazesi, daha sonra otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Harun Kandemir, bugün Çerkezköy Osmanlı Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından ilçede toprağa verilecek.