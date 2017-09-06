Çukurova'da pitaya üretimi başladı

Malik GÖDELİNER/ ADANA, (DHA)-ÇUKUROVA kentlerinde hasadı yapılan \'ejder meyvesi\' olarak bilinen tropikal pitaya sağladığı yüksek kazanç ile üreticilerin yeni gözdesi oldu.

Adanalı işadamı Hüseyin Akpınar, 2014 yılında bir Uzakdoğu seyahatinde gördüğü pitaya meyvesini Mersin\'deki serasında yetiştirdi. İki yıl içinde ürün aldıklarını söyleyen Hüseyin Akpınar, kaktüsgiller ailesinden pitaya meyvesinin tanesini 15 liradan alıcı bulunan meyvenin Çukurova\'nın önemli kazanç kapısı olacağını söyledi. Beyin sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ile birlikte hasadı başlatan Akpınar, \"Akdeniz ikliminde sera ortamında uyum sağlayan pitaya meyvesinin ilk ürünlerini almaya başladık. Bu yıl kasım ayına kadar 6 bin, 2018 yılında ise 15 bin meyve hasadı bekliyoruz. Bu yılın ve önümüzdeki yılın tüm ürünlerini dalında satmış durumdayız. 2018 yılından itibaren 5 dönümlük bir alanda daha pitaya üretimine devam edeceğiz. Pitaya hayatımıza yavaş yavaş girmeye başladı. İnanıyorum ki pembe kabuğunun ardında saklanan lezzet kısa zamanda Türkiye\'nin belli başlı meyveleri arasında yerini alacaktır\" diye konuştu.

İNSAN SAĞLIĞINA FAYDALI

İnsan sağlığı açısından oldukça önemli bileşenler içeren pitaya meyvesinin içerdiği besin değerleri ve mineraller sayesinde gözleri güçlendirici, yüksek tansiyonu önleyici, kalp hastalıklarına karşı koruyucu, bağışıklık sistemini güçlendirici, cinsel gücü arttırıcı afrodizyak etkisi ve vücutta biriken zararlı toksinlerin atılmasını sağlayan özelliklere sahip olduğu bildirildi.

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