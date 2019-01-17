Çukurova'da hedef Avrupa Kupası

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) -



TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde mücadele eden Çukurova Basketbol, FIBA Avrupa Kupası’nı Mersin’e kazandırmayı hedefliyor.

Ligin yenilgi görmeyen tek takımı olan Çukurova Basketbol, 3 yıl önce kurulmasına rağmen aldığı sonuçlarla başarılara imza atmaya devam ediyor. A Milli Kadın Takımı\'nın da antrenörü olan Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde her geçen gün başarı grafiğini yükselten takım, FIBA Avrupa Kupası’ndaki maçlarının yanı sıra ligde de 14 maçta aldığı galibiyetle hem taraftarının gönlünde taht kuruyor hem de sezon sonunda kentte Avrupa ve Türkiye kupası kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenör Ceyhun Yıldızoğlu, basketbolda Mersin\'e özlenen şampiyonluğu getireceklerini belirterek, \"Takımda doğru kimyayı tutturmayı başardık. Bu da takımın çıktığı her maçta aldığı sonuçlarla ortada. Geçen yıl yarı final serisinden itibaren şampiyonluk hedefini koymuştuk. Bunu yapabileceğimize inandık. Oyuncularımızın inancı, motivasyonu var. Şampiyonluk yolunda ilerlemek için inanca sahipler. Mersin\'e özlenen şampiyonluğu getireceğimize inanıyorum. Tüm planlarımızı kazanmak ve oyunumuzu geliştirmek için yapıyoruz. Galibiyet serisi bizim için değerli ama önemli olan yakaladığımız kimyayı bozmamak ve oyunumuzu korumak değil geliştirmek. Bu inançla yolumuza devam edeceğiz\" dedi.

RAKİBİMİZ BEŞİKTAŞ

FIBA Avrupa Kupası\'nda son tura yükselmeyi hedeflediklerini ifade eden Yıldızoğlu, \"Çeyrek final için Beşiktaş\'ın rakibi olduk. 24 Ocak\'ta Beşiktaş ile karşılaşacağız. Beşiktaş ligin değerli takımlarından biri. Ligde bulunduğu yerin takımı olmadığını düşünüyoruz. Evimizdeki maç çok zor olmuştu. Rakibimize saygı duyarak iyi çalışacağız. Tabi maç günü performansı da çok önemlidir. Ne olacağını hep beraber göreceğiz\" diye konuştu.



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