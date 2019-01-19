Çukurova Basketbol - OGM Ormanspor: 75-62

Mustafa ERCAN / MERSİN,(DHA) -
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Aydın Karaçam (xx), Uygur Kurt (xx), Hande Öztürk(xx)
ÇUKUROVA BASKETBOL: Şaziye İvegin Üner (xx) 2, Sevgi Uzun (xx) 4, Alina Iagupova (xxx)20, Liudmyla Naumekon (xxx) 18, Sera Özelçi 2 (xx) Pelin Derya Bilgiç (xx) 4, Chelse Agray (xxx) 11, Meltem Avcı (xx) 7, Astou Ndour 7 (xx)
OGM ORMANSPOR: Kahleah Lafeesa Butler Copper (xxx) 19, Nilay Kartaltepe (xx) 5, Naile Çırak (xx), Rebekah Jasmine Garnder (xxx) 17, Aneika Anna Kayhenry (xxx) 15, Marie Ruzickova (x) Damla Gezgin (xx), Miray Şahin (xx) 6, Özge Kavurmacıoğlu (x)
1\'İNCİ PERİYOT: 24-10
İLK YARI: 41-27
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 55-43
Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde lider Çukurova Basketbol, OGM Ormanspor\'u 75-62 mağlup ederek galibiyet serisini ve liderliğini sürdürdü.