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Spor

Çukurova Basketbol - Botaş: 84-63

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,(DHA) SALON: Servet Tazegül HAKEMLER: Sergiy Chaykovskyy (xx), Christina Manoli (xx), Vladimir Zanev (xx) ÇUKUROVA BASKETBOL: Gökşen Fitik (xxx) 7, Sevgi Uzun (xxx) 7, Alina Iagupova (xxx) 17, Liudmyla Naumenko (xxx) 12, Astou Ndour

06 Aralık 2018 23:18

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,(DHA)

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Sergiy Chaykovskyy (xx), Christina Manoli (xx), Vladimir Zanev (xx)
ÇUKUROVA BASKETBOL: Gökşen Fitik (xxx) 7, Sevgi Uzun (xxx) 7, Alina Iagupova (xxx) 17, Liudmyla Naumenko (xxx) 12, Astou Ndour (xxx) 32, Şaziye İvegin (xx), Kim Mestdagh (xx) 4, Pelin Bilgiç (xx) 5, Meltem Avcı (xx) , Sera Özelçi
BOTAŞ: Claudia Cuic (xxx) 14, Olcay Çakır (xxx) 4, Tijana Krivacevic (xxx) 9, Jewell Loyd (xxx) 10, Elizabeth Williams (xxx) 12, Erdenay Topcu (x), Melis Gülcan (x) 2, Büşra Akbaş (xx) 12, Kübra Erat, Aylin Darinç
1\'İNCİ PERİYOT: 26-22
İLK YARI: 36-38
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 61-49

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu\'nun 5\'inci maçında Çukurova Basketbol sahasında Botaş\'ı konuk etti. Ev sahibi ekip 2\'nci periyotta 11 sayı geri düşmesi rağmen karşılaşmayı 84-63 kazanmayı başardı. Mersin temsilcisi bu sonuçla grupta 5\'te 5 yaparak liderliğini sürdürdü.

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