Çukurova Basketbol - BOTAŞ: 78-56

Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN (DHA)

SALON: Servet Tazgegül

HAKEMLER: İbrahim Altıntaş (xx), Abdullah İlik (xx), Murat Amaç (xx)

ÇUKUROVA BASKETBOL: Gökşen Fitik (xxx) 8, Sevgi Uzun (xxx) 9, Alina Iagupova (xxx) 18, Liudmyla Naumenko (xxx) 4, Astour Ndour (xxx) 9, Şaziye İvegin Üner (xx), Kim Mestdagh (xxx) 14, Sera Özelçi (xx) 1, Pelin Derya Bilgiç (xxx) 7, Meltem Avcı (xxx) 8

BOTAŞ: Olcay Çakır Turgut (xx) 6, Kübra Erat (xxx) 10, Tijana Krivacevic (xxx) 10, Jewel Blessing Loyd (xx) 4, Elizabeth Olatayo (xxx) 10, Claudia Cuic (xx) 7, Erdenay Topçu (x), Büşra Akbaş (x) 3, Sehernaz Çidal (xx) 6, Melis Gülcan

1\'İNCİ PERİYOT: 20-10

İLK YARI: 32-22

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 59-34

Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nin 9\'uncu haftasında BOTAŞ\'ı konuk eden Çukurova Basketbol, rakibini 78-56 mağlup ederek galibiyet serisini ve liderliğini sürdürdü.

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