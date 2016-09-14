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Çukurca'da tugaya havanlı saldırı!

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı

14 Eylül 2016 22:35

Hakkâri'nin Çukurca ilçesindeki 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na PKK'lılar havan topuyla saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

PKK’lılar, bugün saat 18.00 sıralarında Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na uzun namlulu silah ve havanlarla saldırı düzenledi. Saldırıda havan mermilerinden biri arazide bulunan boş konteynere isabet etti. Tugayda görev yapan askerlerin anında karşılık vermesi üzerine PKK'lılar, dağlık alana kaçtı. Saldırının ardından teröristlerin kaçış güzergahı, yoğun şekilde top atışına tutuldu. 

 

Mağara bombalandı

 

Bu arada, bölgede süren operasyonlarda alınan görüntü üzerine uçaklar, Çukurca'nın Kuzey Irak'a sıfır noktada bulunan Pirinçeken bölgesindeki 1 mağarayı bombaladı. Mağarada bulunan 4 PKK’lının öldürüldüğü belirtildi.

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