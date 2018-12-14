Çukurca'da sıcak kış

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle halk açık alanlara çıktı.

Türkiye\'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken, Hakkari\'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kış mevsiminde kapalı alanlarda oturanlar, sıcak havada açık alanları tercih etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre, hava sıcaklığının 6 derece olduğu ilçe merkezindeki kahve önlerine bırakılan sandalyelerde oturanlar, çay içip sohbet ederken, bu mevsimde havanın sıcak olmasına şaşırdıklarını belirtti.



FOTOĞRAFLI

