Çukur dizisinde flaş ayrılık!

Show TV'de yayınlanan Çukur dizisi 97. son bölümüyle ekrana gelirken, Çukur'da Azer Kurtuluş, evlendiği Karaca tarafından öldürüldü. Azer rolünü canlandıran Cihangir Ceyhan da diziye veda etti.

Çukur'un 28 Eylül Pazartesi ekrana gelen son bölümünde şok bir ayrılık yaşandı. Karaca'nın düğününe gelen Sultan Koçovalı, torununa Azer'in ellerinde İdris Koçovalı'nın kanı olduğunu söyleyerek ayrıldı.

Azer Kurtuluş ile evlenen Karaca, düğün sonrasında evde silahı Azer'e doğrularak, İdris Koçovalı'nın ölümüyle ilgisi olup olmadığını sordu.



Azer ise gözyaşları içinde itirafta bulundu ve Akın'ın da kendileriyle birlikte olduğunu söyledi. Karaca ise bu sözlerin ardından Azer'i vurarak öldürdü.



Dizide 3 sezondur Azer Kurtuluş karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan da Çukur'dan ayrıldı.