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Dünya
Deutsche Welle

CSU: 'Göçmenler evde de Almanca konuşmalı'

Alman Hrıstiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) Almanya'da göçmenlerin kamuya açık yerlerde ve aile içinde Almanca konuşmalarını öngören çalışma taslağına tepki geldi.

06 Aralık 2014 17:57


Hrıstiyan Sosyal Birlik Partisi Genel Sekreteri Andreas Scheuer, önümüzdeki hafta sonu Nürnberg'deki Parti Kongresi'nde gündeme alınması beklenen çalışma taslağından geri adım atılmayacağını söyledi. Söz konusu taslak, 'Kim uzun vadede Almanya'da yaşamak istiyorsa, kamuya açık yerlerde ve aile içinde almanca konuşmalıdır' ifadesini kapsıyor. Scheuer Münih'te yaptığı açıklamada, taslağa partililerin destek sunduğunu belirterek, parti yönetiminin pazartesi günü konu hakkında görüş alışverişinde bulunacağını söyledi.

Söz konusu çalışma taslağına muhalefetten sert tepki geldi. Sosyal Demokrat Parti Genel Sekreteri Yasmin Fahimi, öneriyi 'anlamsız' diye nitelendirdi. Yeşiller'in Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Volker Beck ise CSU'nun 'müdahaleci, saygısız ve propagandaya dönük hareket eder hâle' geldiğini söyledi. Beck "İnsanların özgür bir ülkede dört duvar arasında nasıl ve ne hakkında konuşacağı, ne devleti ne de siyasi partiyi ilgilendirir" diye konuştu. Yeşiller Partili politikacı, 'Göçmenlerin kültürel kimliğini ortadan kaldırmayı entegrasyon hedefi olarak açıklayanlar, uyum politikasına zarar verir" dedi. Beck ayrıca CSU'nun talebinin zaten uygulamaya geçirilmesinin mümkün olmadığını da belirtti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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