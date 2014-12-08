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Dünya
Deutsche Welle

CSU geri adım attı

Almanya'da iktidarın büyük ortağı CDU’nun kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), göçmenlerin evde de Almanca konuşmasını öngören tartışmalı önergeyi yumuşattı.

08 Aralık 2014 18:47


CSU parti yönetimi, pazartesi günü önergede tartışma yaratan bölümleri değiştirdi ve tepki çeken ifadeleri yumuşattı. Yeni kabul edilen önergede, göçmenlerin günlük hayatlarında Almanca konuşmaya motive edilmesi gerektiği ifadeleri yer alıyor. Önerge değiştirilmeden önce, göçmenlerin kamuya açık alanlarda olduğu gibi evde de Almanca konuşması gerektiği yer alıyordu.

Parti Genel Sekreteri Andreas Scheuer, önergeyi savundu ve eleştirileri geri çevirdi. Scheuer, "Bizim için önemli olan, anadilin yanı sıra Almancanın konuşulması" dedi. Scheuer, zorlamanın değil, teşvikin söz konusu olduğunu belirtti.

Değiştirilen bölüm yeni önergede, “Dil yoluyla uyum” başlığı altında yer alıyor. Pasajda, “Sürekli olarak burada yaşamak isteyenler, günlük hayatlarında Almanca konuşmaya teşvik edilmeli” deniyor. Bavyera tabanlı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin, parti kurultayı hafta sonu Nürnberg'de yapılacak. Kurultayda, söz konusu önergenin gündeme gelmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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