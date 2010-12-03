-CSKA SOFYA: 1 - BEŞİKTAŞ: 2 SOFYA (A.A) - 02.12.2010 - Ercan Doğan - UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımını 2-1 yenen Beşiktaş, grup mücadelesinin bitimine 1 maç kala puanını 10'a yükselterek 2. tura çıkmayı garantiledi. Beşiktaş, ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. İlk yarının son dakikasında bir pozisyonda sakatlanan kaleci Cenk'in yerine Hakan kalede yer aldı. Siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı Schuster, kanat organizasyonlarının az kalması sonrası ilerde çok fazla topla buluşamayan ve son bölümde sakatlığı nedeniyle zaman zaman dizine tedavi uygulatan Nobre'yi kenara alarak genç oyuncu Ali Kuçik'i sahaya sürdü. Bu değişiklikle kalabalık CSKA Sofya savunmasını araya atılan toplarda hızlı oyuncuları Holosko ve Ali ile delmeye çalışan Beşiktaş, 58. dakikada duran topta üstünlük golünü buldu. Savunmada da daha dengeli oynayan siyah-beyazlı ekip, 64. dakikada kendisini gruptan çıkarmak üzere rahatlatacak 2. gole Holosko ile ulaştı. Farkın açılmasının ardından rakibin oyun disiplininden kopmasıyla oyunu tamamen kontrolü altına alan Beşiktaş, buna rağmen Hakan'ın hatasında kalesinde golü gördü. Son bölümde CSKA Sofya baskı kurduysa da Beşiktaş, beraberlik golüne izin vermedi ve karşılaşmayı 2-1 kazanıp 2. tura yükselmeyi garantiledi. 58. dakikada Guti'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, altıpasta boş pozisyonda topla buluşan Zapotocny, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 61. dakikada Tabata'nın şutunda savunmadan seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Ali Kuçik, sert vurdu, ancak kaleci meşin yuvarlağı kornere tokatladı. 64. dakikada CSKA Sofya'da geri pas sırasında Ali Kuçik kaleciye baskı yaptı. Bu baskı sonucu kaleciden topu kapan genç oyuncu, meşin yuvarlağı yanındaki Holosko'ya aktardı. Slovak oyuncu da rahat bir şekilde topu boş kaleye atarak farkı 2'ye çıkardı: 0-2 79. dakikada CSKA Sofya'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Hakan'ın hatasında Sheridan meşin yuvarlağı filelere göndererek durumu 2-1 yaptı. Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazanarak 2. tura yükselmeyi garantiledi. Stat: Vasili Levski Hakemler: Tom Harald Hagen xx, Frank Andas xx, Svein Inge Wiken xx (Norveç) CSKA Sofya: M'Bolhi x, Minev xx, Vidanov xx, Stoyanov xx, Grillo xx, Galchev x (Dk. 75 Yanev x), Marquinhos xx, Yanchev xx, Tonev x (Dk. 75 Sheridan x), Delev x, Michel x Beşiktaş: Cenk xx (Dk. 46 Hakan x), İsmail xx, Zapotocny xx, Ersan xx, Hilbert xx, Aurelio xx, Guti xx, Ernst xx, Tabata xx (Dk. 78 Necip x), Holosko xx, Nobre x (Dk. 46 Ali Kuçik xx) Goller: Dk. 58 Zapotocny, Dk. 64 Holosko (Beşiktaş), Dk. 79 Sheridan (CSKA Sofya) Sarı Kartlar: Dk. 28 İsmail, Dk. 83 Hilbert (Beşiktaş), Dk. 57 Yanchev (CSKA Sofya)