-CSKA SOFYA: 0 - BEŞİKTAŞ: 0 (İLK YARI) SOFYA (A.A) - 02.12.2010 - UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımıyla Beşiktaş arasında yapılan maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İki takımın da kontrollü başladığı maçın ilk bölümünde Beşiktaş, topa daha çok sahip olduysa da meşin yuvarlağı rakip ceza alanı önüne etkili bir şekilde taşıyamadı. CSKA Sofya'nın da çok adamla gelmemesi ve Beşiktaş'ın hata yapmasını beklemesi nedeniyle mücadele orta sahada geçti. Siyah-beyazlı takım, rakip savunmanın fazla çıkmaması nedeniyle istediği açıkları bulamazken, ceza alanı önünde bulduğu boşluklarda şut denemeleriyle tehlikeler yaratmaya çalıştı. Kalesindeki tehlikeli pozisyonları savunmanın arkasına atılan toplarla yaşayan Beşiktaş, özellikle Delev'in müsait durumda aldığı topları değerlendirememesiyle rahat bir nefes aldı. Beşiktaş'ta, özellikle İspanyol yıldız Guti'nin orta sahada etkisiz kalması ve kanattan da yeterince destek gelmeyince Nobre, ilerde beklediği topları alamadı. Israrla derin paslarla savunmanın arkasında oyuncularını topla buluşturmaya çalışan CSKA Sofya ise bunda başarılı oldu. Bulgar ekibin, 45. dakikada Delev'in kaleci Cenk ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleye gönderememesi ile skoru koruyan Beşiktaş, soyunma odasına 0-0 beraberlikle girdi. 14. dakikada Ernst'in ceza alanı önünden sert şutunda, kaleci M'Bolhi uzanarak topu kornere tokatladı. 15. dakikada Beşiktaş savunmasının arkasına düşen topu kontrol eden Delev, kaleci Cenk ile karşı karşıya kaldı. İsmail son anda yetişerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 25. dakikada Galchev'in uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Delev, kaleci Cenk ile karşı karşıya kaldı. Delev, Hilbert'in müdahalesiyle vurmakta gecikince, Cenk, meşin yuvarlağa sahip oldu. 35. dakikada Tabata'nın pasında ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Nobre'nin şutunda, meşin yuvarlak farklı bir şekilde auta gitti. 45. dakikada Stoyanov'un ara pasında Delev savunmanın arkasında bir kez daha topla buluştu. Kaleci Cenk ile karşı karşıya kalan Delev, ceza alanına girer girmez yerden sert vurdu, ancak Cenk'i geçen meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı. 45 artı 1. dakikada Michel'in ceza alanı içinde sol çaprazdan sert şutunda kaleci Cenk, topu tokatladı. CSKA Sofya bir kez daha pozisyon ararken Beşiktaş savunması meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı ve mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı. Stat: Vasili Levski Hakemler: Tom Harald Hagen, Frank Andas, Svein Inge Wiken (Norveç) CSKA Sofya: M'Bolhi, Minev, Vidanov, Stoyanov, Grillo, Galchev, Marquinhos, Yanchev, Tonev, Delev, Michel Beşiktaş: Cenk, İsmail, Zapotocny, Ersan, Hilbert, Aurelio, Guti, Ernst, Tabata, Holosko, Nobre Sarı Kart: Dk. 28 İsmail (Beşiktaş)