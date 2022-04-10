CSKA Moskova'dan Yusuf Yazıcı açıklaması

Rusya Premier Ligi takımlarından CSKA Moskova Sportif Direktörü Roman Babaev, Yusuf Yazıcı'nın transferiyle ilgili konuştu.

Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova Sportif Direktörü Roman Babaev, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

CSKA Moskova'nın deplasmanda FK Khimki'ye 4-2 yenildiği maç sonrası Rus basınına konuşan Babaev, "Hem kulüpler hem de oyuncu bununla ilgileniyor. Transfer biraz da döviz kuruna bağlı. Nihai kararı mayıs ayı sonunda vereceğiz" ifadelerini kullandı.

12 milyon Euro

Bilindiği üzere, Yusuf Yazıcı Fransa Ligi ekiplerinden Lille'den devre arasında Rus kulübüne sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla beraber kiralanmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun ise 12 milyon Euro olduğu iddia edilmişti.

Öte yandan, CSKA Moskova'yla 6 maça çıkan başarılı oyuncu 8 gol ve 2 asist kaydetti.