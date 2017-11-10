İSTANBUL,(DHA)

CSKA MOSKOVA: Sergio Rodriguez 6, Cory Higgins 16, Othello Hunter 8, Nikita Kurbanov 8, Viktor Khryapa, Andrey Vorontsevich 8, Nando De Colo 23, Kyle Hines 8, Will Clyburn 3, Mikhail Kulagin 8, Vitaliy Fridzon 4, Semen Antonov 2

VALENCİA BASKET: Erick Green 8, Aaron Doornekamp 8, Sam Van Rossom 3, Tibor Pleiss 12, Damjan Rudez 2, Fernando San Emeterio 11, Will Thomas, Bojan Dubljevic 11, Joan Sastre 2, Guillem Vives 6, Alberto Abalde 2, Rafa Martinez 2

1\'İNCİ PERİYOT: 20 - 19

DEVRE: 43 - 38

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 73 - 54

EuroLeague Normal Sezon\'da 6\"ncı haftanın açılış karşılaşmasında, CSKA Moskova sahasında Valencia Sasket\'i 94 - 67 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayıyla CSKA\'dan Nando De Colo oldu.

