Cristiano Ronaldo Juventus'ta

Real Madrid'in Porkekizli yıldızı Cristiano Ronalda, Juventus'a transfer oldu. Transfer haberi Real Madrid'in resmi hesabından duyuruldu.

İtalyan kulübü, Ronaldo için Real Madrid'e 105 milyon Euro serbest kalma bedeli ödeyecek.

Yapılan açıklamada, Ronaldo'ya kulüpte şimdiye kadar yaptıklarından ötürü teşekkür edilirken, "9 yıl boyunca elde edilen zaferlerin ötesinde, Cristiano Ronaldo çalışma, sorumluluk, yetenek ve gelişim için bir örnek olmuştur. Real Madrid formasıyla 4 altın top, 2 en iyi oyucu ve 3 altın ayakkabı kazandı. Real Madrid Cristiano Ronaldo için her zaman büyük sembollerinden biri olacak ve gelecek nesiller için eşsiz bir referans olacaktır. Real Madrid her zaman senin evin olacak" denildi.