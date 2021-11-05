Covid'in ilk günlerinde Vuhan'da gördüklerini aktardığı için hapis cezası alan Zhang Zhan açlık grevinde; "Bu kışı atlayamayabilir"

Çin’de Covid-19’un ilk tepsit edildiği Vuhan kentinde, durumu haberleştirdiği için hapse giren vatandaş gazeteci Zhang Zhan’ın açlık grevinde olduğu belirtildi. Yakınları, Zhang'ın yaşamını yitirebileceğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, eski bir avukat olan Zhang Zhan, 2020’nin şubat ayında Vuhan kentine, yetkililerin salgına yönelik ihmallerini sorgulamak üzere gitmiş, gördüklerini cep telefonuyla çekmişti. Zhang Zhan, Vuhan'da gördüklerini anlattığı videoları YouTube'a yüklemişti.

Zhang, 2020’nin mayıs ayında tutuklanmış ve Çin’de bir suç olan ‘kavga çıkarmak ve sorun çıkarmakla’ yargılanarak dört yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zhan’ın ailesi, hapiste olan kadının açlık grevinde olduğunu ve 40 kilonu altına düştüğünü söyledi. Erkek kardeşi Zhang Ju “Bu kışı atlayamayabilir. Umarım dünya onun nasıl biri olduğunu hatırlar” dedi.